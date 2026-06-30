Управлять домом можно с помощью гаджета. Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон».

Вологжане стали чаще перекладывать домашние дела на гаджеты, специалисты отметили рост популярности систем для умного дома.

С начала 2026 года трафик на сайтах по подбору таких устройств увеличился на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одновременно с этим жители области стали на 11% чаще использовать умных помощников в быту, сообщают аналитики МегаФона.

Лидерами по росту числа девайсов для умного дома стали жители Вологды: за год количество смарт систем в сети оператора увеличилось почти в полтора раза, показав рост на 76%. Череповец несколько отстает: умной техникой стали пользоваться на 56% чаще.

В Соколе этот показатель составил 36%., также как и в Великом Устюге. В Грязовце автоматизация процессов выросла за год на 21% .

За пределами крупных городов технологии удалённого управления домом чаще всего осваивают в поселках— здесь лидируют жители Шексны с ближайшими дачами и жители Кадуя.

В регионе среди пользователей устройств для умного дома преобладают люди от 35 до 44 лет, которые составляют 40% от общего числа владельцев девайсов. На второй строчке абоненты от 45 до 54 лет с показателем 29%, а замыкают тройку жители от 25 до 34 лет, на которых приходится 16%. Мужчины пользуются такими цифровыми помощниками в три раза чаще женщин.

- В домах жителей Вологодской области растет количество смарт-сигнализаций, камер видеонаблюдения и систем автоматизации, работающих на базе SIM-карт. Главное преимущество таких гаджетов — независимость от домашнего Wi-Fi: управлять ими можно из любой точки через звонки, SMS или мобильный интернет, — рассказала Алла Лебедева, директор МегаФона в Вологодской области