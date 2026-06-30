На Вологодчине пенсии стали назначать автоматически через Госуслуги

Региональное Отделение Соцфонда в 2026 году автоматически назначило пенсию по старости 1 200 вологжанам. Это стало возможноблагодаря электронным сервисам, реализованным Соцфондом, на портале Госуслуг.

Уведомление от Соцфонда приходит в личный кабинет за месяц до наступления пенсионного возраста. Далее система предлагает ответить на несколько вопросов, позволяющих уточнить полноту сведений об учтённых пенсионных правах, и рассчитывает размер выплат. При согласии гражданина пенсия будет оформлена автоматически.

«Процедура занимает минуты. В личный кабинет на госуслуги приходит сообщение «Вам назначена страховая пенсия по старости с такой-то даты в таком-то размере. Выплата пенсии будет осуществляться по реквизитам в заявлении». Высокая скорость назначения — это итог персонифицированного учёта всех периодов жизни, увеличивающих пенсионные права вологжан, и заблаговременная работа по выходу на пенсию, которую мы проводим с каждым предпенсионером» — рассказала управляющий ОСФР по Вологодской области Галина Королёва.

За два года до выхода на заслуженный отдых вологжане могут обратиться в региональное Отделение Социального фонда России для подготовки к назначению пенсии. В ходе заблаговременной работы специалисты оценят уже имеющиеся на лицевом счёте сведения, а при необходимости попросят представить дополнительные документы, или окажут помощь в их получении - в том числе они могут запросить их из архивов предприятий. В дальнейшем это позволит назначить пенсионные выплаты в максимально возможном размере.

Проверить, какие сведения учтены на лицевом счёте, можно самостоятельно. Удобнее всего сделать это онлайн, заказав на портале госуслуг выписку из ИЛС. Если в выписке учтены не все сведения, следует обратиться для их уточнения в региональное Отделение СФР.

Как сообщает пресс-служба отделения Соцфонда, средний размере пенсии в Вологодской области в 2026 году составляет 26 382 рубля. Численность пенсионеров — в регионе 352 097, из них работающих каждый пятый - 65 249.