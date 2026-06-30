В Вологде «Зуб» переезжает в Лукьяново

Фото: администрация города Вологды.

Знаменитый вологодский монумент на площади Революции готовят к масштабному переезду. Решение о перемещении объекта культурного наследия одобрило Министерство культуры РФ. Памятник, установленный в 1977 году к 60-летию Октября вместо фонтана, отреставрируют и перевезут, а фонтан вернут.

«Под перемещением объекта культурного наследия фактически понимается его перенос и его размещение в другом месте. При этом данный памятник сохраняет свой статус объекта культурного наследия. Сохраняется его внешний облик, архитектурные особенности, декор, габариты, то есть всё то, что является ценностью конкретного объекта культурного наследия», — пояснил начальник областного управления охраны объектов культурного наследия Алексей Кирьянов.

Процесс разобьют на три этапа. Сначала памятник демонтируют, затем поместят на временное хранение в специально подготовленное помещение и проведут реставрацию. После — смонтируют на новом месте.

«Основную ценность монумента представляют барельефы, которые будут бережно отреставрированы. Памятник будет перенесён в парк 50-летия Октября в мкр Лукьяново, который тоже будет благоустроен. Сделаем красивое пространство с подходом к реке, освещением, скамейками, приведём всё в порядок», — отметил глава города Сергей Жестянников.

На освободившемся месте на площади Революции появится фонтан — его проектирование и строительство профинансирует Сбербанк. Сейчас уже завершён демонтаж старого покрытия, проведены археологические изыскания, началась прокладка сетей освещения, видеонаблюдения и ливнёвки. Впереди — замена брусчатки, архитектурное освещение, новые МАФы и озеленение. Проект реализуется при поддержке губернатора Георгия Филимонова и является одним из ключевых в подготовке к 880-летию Вологды. Подробности сообщила пресс-служба Администрации Вологды.