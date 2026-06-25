Жители Вологды преображают дворы с поддержкой «Новых людей»

Партия «Новые люди» инициировала проект «Городские решения» в Вологде, чтобы помочь жителям обустроить свои дворы. В рамках первой встречи, прошедшей в арт-пространстве «Синица», собрались более 30 вологжан, стремящихся улучшить свои дворы. Эксперты объяснили, как с помощью современных урбанистических подходов можно создать комфортные зоны для отдыха и общения.

«Мы хотим, чтобы жители Вологды сделали первый шаг к преобразованию своих дворов. У каждого своя история: кто-то давно мечтает о детской площадке, другие — о скамейках и освещении. Мы выслушали их и намерены воплотить эти идеи в жизнь. Запущен конкурс с главным призом 500 тысяч рублей — это реальный шанс для воплощения задумок», — отметила Ирина Ушакова, руководитель проекта в Вологодской области.

На мероприятии выступила ландшафтный дизайнер Елена Парменова, рассказавшая о современных трендах в озеленении. Эксперт в сфере ЖКХ Николай Иванов поделился опытом, как избежать юридических сложностей при благоустройстве.

Руководитель регионального отделения партии, Александр Борисов, объяснил, что каждый проект проходит несколько этапов: от знакомства с участниками до детальной проработки решений с экспертами. Возможные инициативы включают установку лавочек, создание зон отдыха, детских и спортивных площадок и многое другое. Партия «Новые люди» также предлагает отменить штрафы за самостоятельное благоустройство дворов, чтобы поддержать стремление жителей сделать свои территории более комфортными.Законопроект уже направлен в Госдуму.