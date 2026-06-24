Работодатели Вологодской области получают выплаты от регионального Соцфонда за трудоустройство граждан

Фото: отделение Соцфонда по Вологодской области.

До 265 тысяч рублей получают работодатели Вологодской области от регионального Соцфонда за трудоустройство граждан. С начала 2026 года выплаты перечислены организациям строительной, металлургической, лесной и других сфер деятельности за трудоустройство участников спецоперации и граждан с инвалидностью. Всего в программе стимулирования найма приняли участие 11 работодателей, принявших на работу 15 сотрудников. На эти цели выделено 1,3 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках господдержки работодателям частично возмещаются расходы на оплату труда работников из числа ветеранов боевых действий (участников СВО, уволенных с военной службы); членов семей лиц, уволенных с военной службы и погибших при выполнении задач в ходе СВО; инвалидов и граждан, уволенных с военной службы и членов их семей; лиц, которые ищут работу в течение года с даты освобождения из мест лишения свободы; одиноких родителей, многодетных родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, которые воспитывают несовершеннолетних детей, детей-инвалидов.

Чтобы получить субсидию, работодателю нужно направить заявление в службу занятости через личный кабинет Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», приложить перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей, на которые предполагается трудоустройство граждан. В этом случае служба занятости поможет работодателю с подбором персонала.

Размер субсидии составляет от 3 до 6 МРОТ и зависит от наличия у трудоустроенного гражданина инвалидности. Итоговая сумма увеличивается на сумму страховых взносов и районный коэффициент, действующий в регионе.

Для Вологодской области с учётом районного коэффициента установлены следующие выплаты:

- для граждан без инвалидности: 121 508 рублей для Вологды и округов и 132 077 рублей для Череповца;

- для граждан с инвалидностью: 243 016 рублей для Вологды и округов и 264 154 рублей для Череповца.