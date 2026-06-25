На федеральном уровне дали высокую оценку работе очистных сооружений на Вологодчине

Дмитрий Патрушев оценил вклад Вологодчины в экологическое оздоровление Волги. Фото: канал в МАКС "Правительство. Главное".

Зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев отметил Вологодскую область в числе лидеров среди регионов, успешно завершивших реализацию экологических проектов по очистке стоков. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в соцсетях.

В частности, высокую оценку получили работы на очистных сооружениях канализации Череповца и деревни Пача Шекснинского округа. Благодаря скоординированной работе регионального оперативного штаба и комплексу проведённых мероприятий, качество очистки сточных вод было доведено до нормативных значений по 33 показателям, установленным для рыбохозяйственных водоёмов. Работы проводились в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поблагодарил Дмитрия Патрушева за признание заслуг региона в деле сохранения экологии.

«Благодарю Дмитрия Николаевича за высокую оценку достижений Вологодчины в деле сохранения экологии и вклада в реализацию проекта по оздоровлению Волги», — отметил глава региона.

Помимо Вологодчины, в список лучших вошли Иркутская область, Республика Татарстан и Москва. Всего проекты, по которым мониторинг ведётся в рамках инцидента «Очистные сооружения», реализуются в 19 субъектах Российской Федерации.

Вице-премьер подчеркнул, что на сегодняшний день порядка 40% построенных очистных сооружений по стране функционируют качественно, обеспечивая необходимые экологические показатели. Эти данные подтверждены проверками Росприроднадзора.