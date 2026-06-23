Вологжане подарили книги жителям Алчевска

Фото: ВКонтакте, Центральная библиотека Алчевска.

Центральная библиотека города Алчевска (ЛНР) опубликовала фотографии подарков, присланных из Вологодской области. В подшефный город 22 июня прибыли книги, которые собрали вологжане. Это красочные издания, в том числе русская классика, красочно изданные книги для детей.

Пост появился ВКонтакте: "Всем известно, что лучший подарок - это книга! А книга, подаренная библиотеке, продолжает жить еще долгие годы, путешествуя от читателя к читателю. 22 июня наши библиотеки пополнились книгами, переданными в дар жителями Вологодчины".

Фото: ВКонтакте, Центральная библиотека Алчевска.

Библиотекари передают благодарность всем неравнодушным вологжанам: "Коллектив МБУ "Центральная библиотека города Алчевска" выражает искреннюю благодарность региону-шефу - Вологодской области - за подаренные книги, за помощь и поддержку нашего города!Наша сила - в единстве!"