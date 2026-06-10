В Вологде увеличилось число членов партии «Новые люди»

Фото: партия "Новые люди".

Фото: партия "Новые люди".

В Вологде на форуме «Билет в будущее» партии «Новые люди» состоялась церемония вручения членских билетов новым сторонникам. За последний месяц численность партии в регионе удвоилась.

Мероприятие прошло в Патриотическом центре Вологды и включало выставку партийных проектов, выступления артистов из проекта «Голос Города», фотозону и интерактивные площадки. Партия объединяет представителей разных профессий: предпринимателей, учителей, строителей, инженеров, экологов, зоозащитников и студентов. Многие из них присоединились, поддерживая инициативы партии в регионе.

Фото: партия "Новые люди".

«Для нас важно, что к нам присоединяются люди разных возрастов и профессий. Это показывает, что наши предложения по улучшению качества жизни в Вологодской области и всей стране находят отклик. Некоторые приходят со своими проектами. Например, Алексей Сидоров из Череповца продвигает проект «Дыши, Череповец», в рамках которого проводится мониторинг качества воздуха. Результаты доступны на сайте и в приложении. Мы поддерживаем такие инициативы и помогаем им развиваться», — говорит Александр Борисов, депутат Вологодской городской Думы и глава регионального отделения партии «Новые люди».

Фото: партия "Новые люди".

Среди новых членов много инициативных людей. Софья Осекина борется с заброшенными автомобилями во дворах, собирает заявки и общается с жителями. Ростислав Шелгинских, имеющий опыт работы в правоохранительных органах, занимается проектом «Второй шанс», направленным на борьбу с запрещённой рекламой на улицах.

Это уже второе крупное мероприятие по приему новых членов в региональное отделение партии. Открыты местные отделения в Вологде, Череповце и Череповецком районе. В планах — создание новых отделений по всей Вологодской области.