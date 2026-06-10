Успех в суровых условиях: как ОАО "Заря" покоряет аграрный Олимп

Фото: Ростсельмаш.

Вологодская область – место, где климат и почва диктуют свои правила. Но даже в таких непростых условиях успешные хозяйства не только выживают, но и процветают, внедряя передовые технологии и выбирая надежную технику. О том, как ОАО "Заря" удается добиваться впечатляющих результатов в животноводстве и растениеводстве, мы поговорили с главным инженером предприятия Сергеем Макиным.

ОАО "Заря" — это масштабное сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на животноводстве и кормопроизводстве. Здесь содержится 3850 голов дойного стада, а площади зерновых культур составляют 7000 гектаров. Еще 7500 гектаров заняты под кормовые сенокосы и многолетние травы.

- Для нас ключевыми критериями при выборе техники являются надежность, доступная стоимость эксплуатации и, конечно, наличие оперативного сервиса поблизости. В наших условиях, где каждая минута на счету, особенно во время посевной или уборочной, простой техники может привести к потерям, – отмечает Сергей Николаевич.

На полях ОАО "Заря" успешно трудятся агромашины компании Ростсельмаш, в частности, тракторы Ростсельмаш 2400.

- Мы остановили свой выбор на технике Ростсельмаш, основываясь на предыдущем опыте эксплуатации. Рынок предлагал немного альтернатив, но сроки поставки были очень долгими. Техника была необходима к началу сезона, акомпания Ростсельмаш смогла удовлетворить наши потребности, – подчеркивает главный инженер.

Эти мощные машины задействованы на всех основных работах: от глубокой обработки почвы, включая пахоту и дискование, до посевных кампаний. В среднем, за сезон каждый такой трактор обрабатывает от 1500 до 2000 гектаров.

- Сильные стороны этих машин – их превосходные тяговые свойства, особенно при работе в сцепке, и впечатляющий запас мощности, – делится Сергей Николаевич.

- В сравнении с аналогами, они демонстрируют отличную тягу и выносливость, а стоимость эксплуатации остается на очень привлекательном уровне. Мы однозначно рекомендуем эти модели нашим коллегам – добавил Сергей Макин.

Предприятие приобрело технику по специальной программе через лизинг, воспользовавшись выгодными условиями.

В ОАО "Заря" активно внедряют цифровые решения для повышения эффективности.

- Платформа РСМ Агротроник, и в частности система РСМ Агротроник Пилот 1.0, стали настоящим прорывом для нас. Автопилот позволяет точно выполнять заданные операции, минимизировать перекрытия и пропуски, что особенно важно при точных посевах и внесении удобрений. Это повышает качество работы и снижает расход ресурсов, – отмечает Сергей Николаевич.

Оперативное взаимодействие с дилером бренда также играет важную роль, обеспечивая своевременную техническую поддержку и наличие запасных частей, что очень важно для бесперебойной работы хозяйства.

Лариса Николаева

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ООО ПКФ "Дизель-Арсенал"

ИНН 604286161

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