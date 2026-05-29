Зелёное будущее Вологодской области: партия «Новые люди» высадила тысячи деревьев в Грязовецком округе

Фото: партия "Новые люди".

Вологодской области активисты партии «Новые люди» высадили три тысячи саженцев яблонь, лиственниц и дубов на месте вырубок.

Вологодская область известна своими лесами и развивающейся лесной промышленностью, и для сохранения этого богатства необходимо его пополнять.

«С фондом «Экосфера» и неравнодушными жителями мы присоединились к акции «Зелёные города». Теперь на месте вырубки появились тысячи молодых деревьев», — рассказал Александр Борисов, депутат Вологодской городской Думы и руководитель регионального отделения партии «Новые люди».

В социальных сетях был объявлен сбор добровольцев для улучшения экологической ситуации, что привлекло десятки участников. Местные жители активно поддержали акцию, а атмосферу праздника создавал ди-джей, угощая участников чаем и сладостями.

«Увидев приглашение посадить деревья, я сразу зарегистрировалась. Участвую в таких акциях не впервые и мечтаю через несколько лет вернуться, чтобы увидеть подросшие деревья и попробовать яблоки», — поделилась своей радостью участница Виктория.

Партия выразила благодарность всем, кто поддержал инициативу, отметив активное участие местных жителей, которые помогали сажать деревья и подвозили воду.

«Никто не остался в стороне. Взрослые, дети, старшее поколение — все работали сообща», — отметил Никита Новинский, член партии.

Акция «Зелёные города» прошла в 52 регионах, за один день было высажено более 300 тысяч саженцев на территории около 100 гектаров по всей России. Субботники проводились в парках, скверах, а также на местах недавних пожаров и вырубок. Партия активно развивает экологическую повестку: по её инициативе принят закон о постоянном патрулировании заповедников. В 2026 году, совместно с фондом «Компас», был проведён «Зелёный зачёт», в котором участвовали более 72 тысяч школьников и студентов со всей страны.