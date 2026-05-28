14-летняя Мирослава и ее мама побывали у вологодского губернатора на работе

Георгий Филимонов встретился с 14-летней вологжанкой Мирославой Семеновой и ее мамой. Как рассказал в своих соцсетях Георгий Филимонов, девушка написала письмо, в котором сообщила, что хотела бы встретиться, пообщаться и посмотреть рабочий кабинет губернатора. И ее желание было исполнено.

Мирослава - талантливая девочка, заканчивает седьмой класс, увлекается музыкой и творчеством. Ей небезразлично как развивается родной город, она читает соцсети, следит за пабликами главы региона. Сейчас девушка проходит лечение - у нее лейкоз.

Мама школьницы, Наталия Николаевна, работает медсестрой. При встрече она рассказала, что интересуется жизнью региона, смотрит прямые эфиры оперативных совещаний. По ее словам, Вологда в последнее время значительно изменилась в лучшую сторону, стала красивее и более современной. Поделилась она впечатлениями о Вологодской областной детской клинической больницы, где проходит лечение дочь. Отношение персонала к пациенту и оснащение клиники в Вологде даже лучше, чем в федеральном центре.

Георгий Филимонов рассказал о своих буднях: «Рассказал о наших планах по преображению областной столицы к юбилею. Долго говорили об инфраструктуре — развитии аэропорта, ремонте мостов и дорог. Был приятно удивлен, насколько вологжанки осведомлены о том, что реализуем. Мирославе нравится наш мерч, а Наталия Николаевна предложила использовать символ региона — вологодскую птичку — для украшения школьной формы. Проработаем вопрос».

На память о встрече глава региона и гости обменялись сувенирами. От Мирославы он получил игрушку, сделанную своими руками. В свою очередь губернатор подарил панно с вышивкой и памятной надписью и пожелал, чтобы вся ее доброта вернулась к ней сторицей. Он поблагодарил вологжанок за интерес к развитию региона и за теплые слова.