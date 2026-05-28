Вологодские мастера получили поддержку от "Новых людей" в День предпринимателя

В рамках проекта "Жить по-новому" партия "Новые люди" организовала городскую ярмарку в пространстве "Хью", где более десяти мастеров старшего поколения представили вологжанам свои ручные изделия и авторские работы.

"Вологодчина известна своими мастерами. Многовековые традиции бережно сохраняются в семьях. На нашей ярмарке мы собрали мастеров старшего поколения, которые продолжают народные ремесла. Здесь можно увидеть и вязаные игрушки, и мед, и картины. Я искренне рад, что люди серебряного возраста настолько активны и преданы своему делу. Мы продолжим их поддерживать", – заявил Александр Борисов, депутат Вологодской городской Думы и лидер "Новых людей" в регионе.

На ярмарке были представлены торговые ряды с изделиями декоративно-прикладного искусства, текстилем, украшениями и домашней продукцией. Для гостей прошла творческая программа с выступлениями вологодских артистов и музыкальных коллективов из проекта "Голос Города", а также выставка картин местных художников. Были организованы фотозоны и места для отдыха с горячим чаем и угощениями. По словам представителей партии, ярмарка стала площадкой для обмена опытом и общения мастеров.

Участники могли получить консультации о том, как открыть самозанятость и продвигать свой бренд в социальных сетях.

"Одним из важнейших направлений проекта 'Жить по-новому' является обучение старшего поколения работе в интернете. Чтобы развивать местный бизнес, ему нужна поддержка, поэтому мы обучаем мастеров старшего поколения выходить со своей продукцией в соцсети", – пояснила Влада Лебедева, руководитель проекта "Жить по-новому" в регионе.

Главная задача проекта – поддержка активного долголетия и создание условий для самореализации людей старшего возраста.