«Ковчег», несущий справедливость, отправился в экспедицию по Вологодчине

24 мая на причале в вологодском микрорайоне Прибрежный было многолюдно. В большое плавание провожали необычный плот, украшенный желто-красными баннерами — оПЛОТ СПРАВЕДЛИВОСТИ «Ковчег». Пришли проводить «Ковчег» руководители и активисты регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, представители Центра защиты прав граждан, а также многочисленные сторонники. Многие пришли семьями, с флагами и шарами.

Для команды это вовсе не туристическая прогулка, а полноценная рабочая экспедиция с конкретной целью — встретиться с людьми, живущими в многочисленных населенных пунктах на берегах Сухоны, выявить проблемы и помочь.

Владислав Зворыкин и Юрий Ерегин.

Председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Владислав Зворыкин напутствовал экипаж, он пожелал команде попутного ветра и семь футов под килем. Он подчеркнул важность живого общения с жителями, пожелал тёплых встреч на берегах.

Не обошлось и без традиции, принятой у судостроителей: бутылка шампанского была разбита о борт судна. Кстати, капитан судна, Юрий Ерегин, известный как экс-губернатор Чукотки, справедливоросс, собственноручно построил плот.

Под торжественные звуки духового марша «Прощание славянки» команда партийцев, активистов и юристов взяла курс по воде в сторону Великого Устюга. «Ковчег» ждет большое плавание по реке Вологде, а затем по самой длинной реке Вологодчины - Сухоне.

Руководитель местного отделения партии в городе Вологде, председатель федерации дзюдо Максим Тайсемизов в экспедиции выполняет роль координатора. Он стал связующим звеном между командой и жителями на всём маршруте, обеспечивая максимальный контакт, а значит и эффективность работы.

«Мы отправляемся не просто в плавание, а в рабочий рейс. Наша задача — спуститься с трибун и оказаться там, где люди живут, работают и нуждаются в поддержке. Юридические консультации, личные приёмы, живое общение без формальностей — вот что везёт наш “Ковчег” на берега Вологодчины», — отметил Владислав Зворыкин.

Стоянки в населённых пунктах, стоящих на берегу, уже начались. Так, 25 мая «Ковчег» причалил в селе Шуйское. Прямо у воды работал выездной офис Центра защиты прав граждан Вологодской области. Все желающие смогли бесплатно получить квалифицированную юридическую консультацию, задать вопросы депутатам, оставить обращения, которые сразу же взяты в работу.

Курс - на справедливость!

Впереди – многие километры пути, новые встречи, реальная помощь.

Информация о движении «Ковчега» и точном времени прибытия экспедиции размещается на официальных ресурсах партии, в СМИ и популярных пабликах социальных сетей.