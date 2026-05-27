Партия «Новые люди» провела в Череповце танцевальный фестиваль «Жить по-новому»

Танцевальный фестиваль для людей старшего возраста состоялся в интеграционном центре «Ступени» города металлургов. Его организатором стало местное отделение партии «Новые люди» в рамках партийного проекта «Жить по-новому».

Для гостей был организован большой концерт с участием череповецких музыкантов. Все желающие смогли принять участие в творческих мастер-классах самых разных направлений: от создания бумажных журавлей до росписи картин, – а также поделиться друг с другом добрыми историями, посетить зону отдыха, сделать памятные снимки и выпить вкусного чая с угощениями.

«Мы уже не первый раз проводим в Череповце подобные мероприятия. Отклик большой, ведь для людей «серебряного» возраста очень важно посещать общественно-культурные мероприятия, а не сидеть дома. Такие акции – важный шаг к тому, чтобы жизнь череповчан старшего поколения стала ярче и насыщеннее», — отметил руководитель череповецкого отделения партии «Новые люди» Антон Сенкевич.

Программа активного долголетия «Жить по-новому», которую запустили сторонники партии включает целый ряд направлений. Среди них – концерты, проходящие в разных городах Вологодской области, и спортивные мероприятия, адаптированные специально под «серебряный» возраст. Для участников программы проводятся лекции по компьютерной грамотности и обращению со смартфонами, где можно узнать много полезного: как оплачивать счета за коммунальные услуги, как записаться в поликлинику в несколько кликов и т.д. Особое внимание уделяется защите от кибермошенников.

Поддержка старшего поколения — одно из главных направлений работы партии в Вологодской области. Партия не только создаёт площадки для творчества и общения, но и продвигает целый ряд законодательных инициатив. Например, это автоматическая запись к специалисту в платную клинику по полису ОМС, если в бесплатном медучреждении ожидание составляет больше недели. Кроме того, «Новые люди» предлагают создать аналог «Пушкинской карты» для пенсионеров, с помощью которой жители Вологодчины старшего возраста получили бы возможность бесплатно посещать выставки, кино, театры и другие культурные мероприятия.