Лесные классы в Новаторе вышли на всероссийский уровень

Компания «Свеза» подвела итоги второго года профориентационного проекта в школе посёлка Новатор Вологодской области. За 2025–2026 учебный год программа разрослась до пяти профильных классов деревообрабатывающей направленности, а её участники впервые громко заявили о себе на всю страну, выиграв корпоративный конкурс.

Проект реализуется в рамках региональной «Стратегии 2.0» — направления «Развитие агрообразования и создание лесных классов» — при участии областного правительства и ключевых лесопромышленников. Сегодня более 120 местных школьников осваивают азы лесного хозяйства и деревообработки, знакомятся с передовой техникой и производственными циклами, участвуют в экологических и научных проектах. Практическую базу обеспечивает фанерный комбинат «Свезы»: ребята регулярно бывают в цехах и лабораториях, работают бок о бок с отраслевыми экспертами.

Образовательная модель построена на балансе теории и реального дела. За минувший учебный год ученики провели 12 экологических акций, высадили свыше 600 елей и защитили 20 исследовательских работ. Кульминацией стал первый профориентационный конкурс компании — лесное состязание «От корней до кроны». Команда из Новатора соревновалась со сверстниками из других регионов присутствия «Свезы» и заняла первое место. Победный проект предлагал создавать из древесных отходов игровые материалы для интерактивных экоуроков.

Директор комбината «Свеза» в Новаторе Евгений Михель отметил, что лесные классы продолжают династийные традиции предприятия, но отвечают уже на современные кадровые вызовы. Школьников погружают в профессию не по учебникам, а через живое общение со специалистами и решение реальных производственных задач. Это формирует искренний интерес к отрасли и закладывает фундамент для притока местных кадров на комбинат. Программа обязательно продолжится в новом учебном году.