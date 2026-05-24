На Вологодчине вузам выделено более 3200 бюджетных мест

В министерстве образования Вологодской области состоялось традиционное областное собрание для родителей выпускников средних школ. Он было посвящено преимуществам обучения в профессиональных образовательных организациях и вузах Вологодчины.

Выпускников 11-х классов и их родителей познакомили с особенностями приемной кампании в вузах региона, изменениями, которые ожидают абитуриентов в 2026 году.

Как рассказала заместитель губернатора – министр образования области Екатерина Целикова, прием документов на поступление на бюджетную форму обучения начнется 20 июня и завершится 25 июля. Прием на обучение ведут пять региональных вузов и три филиала федеральных вузов. Им выделено более 3200 бюджетных мест.

Отдельно были представлены основные изменения в образовательных организациях региона.

Так, например, в Вологодском государственном университете создается Передовая инженерная школа «Оптические системы и технологии», в рамках которой будут реализованы программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Уже действует учебно-исследовательская лаборатория «Оптические приборы и системы».

В Вологодской ГМХА им. Н.В. Верещагина на 2026 год выделено более 700 бюджетных мест по направлениям подготовки для агропромышленного комплекса региона.Череповецкий государственный университет впервые открывает набор на направление «Цифровые технологии в металлургии чёрных металлов». Также увеличено количество бюджетных мест на направлении «Английский и китайский языки» до 26 и открыто 26 мест на программе «Английский и немецкий язык».

В Вологодском филиале Ярославского государственного медицинского университета увеличен прием на медицинские специальности до 75 мест, из которых 57 предусмотрены для целевого обучения.

Подать заявление можно через портал Госуслуг или лично в приемную комиссию вуза. Абитуриент вправе подать документы в пять вузов.

Как сообщает сайт правительства области, министерство образования региона участвует в федеральном проекте «Государство для людей», внедряя клиентоцентричный подход для повышения качества и удобства предоставления государственных услуг.

Развитие цифровых сервисов ведется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного Президентом России, и позволяет жителям региона пользоваться современными и эффективными решениями.

ЗАПИСЬ собрания можно посмотреть в официальной группе министерства образования области во ВКонтакте.