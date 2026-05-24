На Вологодчине проводится неонатальный скрининг для выявления генетических заболеваний

В Вологодской области проводится неонатальный скрининг для раннего выявления генетических заболеваний у новорожденных.

Он позволяет выявить 38 наследственных патологий, включая врождённый гипотиреоз, нарушения обмена жирных кислот, первичный иммунодефицит, спинальную мышечную атрофию (СМА) и другие серьезные заболевания, рассказали в министерстве здравоохранения области. С начала года с помощью обследования у шести новорожденных были выявлены генетические заболевания.Неонатальный скрининг проводится в рамках нацпроекта Президента «Продолжительная и активная жизнь».

Как это происходит? У новорожденных берут кровь из пяточки в первые дни жизни. При обнаружении отклонений специалисты медицинских организаций разъясняют родителям дальнейшие шаги и начинается лечение.

Врачи подчеркивают: обнаружение патологии – это не повод для паники, а возможность вовремя начать необходимое лечение и обеспечить ребенку диспансерное наблюдение. Такой подход позволяет значительно повысить качество жизни детей и предотвратить развитие тяжелых осложнений, сообщает региональный Минздрав.