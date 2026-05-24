В Вологде реставрируют дом Варакина

Фото: сайт правительства Вологодской области.

В Вологде реставрируется один из старейших сохранившихся домов города, который встречается на плане 1781 года. Исследователи относят время его постройки к 1770-м годам. Объект расположен на набережной VI Армии, 137.

В 1879–1886 годах в доме располагалось вологодское отделение Госбанка. С 1958 года в здании размещались медицинские учреждения, в частности, в 1960–1978 годах — Вологодская областная глазная больница. С мая 1981 года здесь находится поликлиника Вологодской центральной районной больницы.

В 1960 году особняк был включён в список памятников архитектуры регионального значения.

В 2024 году началась подготовка проекта реставрации дома Варакина.

После реставрации в историческом здании будет городской ЗАГС. Сейчас работы ведутся как снаружи, так и внутри здания.

«Сейчас на объекте задействовано около 40 специалистов. Ведется большой объем внутренних работ: на втором этаже потолки уже готовы под покраску, в здании выравнены и отштукатурены стены. Продолжается устройство полов. Работы проводятся с учетом исторических особенностей объекта культурного наследия», – прокомментировал заместитель Губернатора Вологодской области Антон Стрижов.

Кроме того, подрядчик продолжает работу на фасадах – идет процесс нанесения шпаклевки и выравнивания стен. Специалисты готовятся к последующей покраске здания, для этого они будут использовать краску трех оттенков.

Напомним, что по решению Губернатора области Георгия Филимонова на реставрацию здания направлено 207 млн рублей. Срок сдачи объекта – сентябрь 2026 года.

Восстановление объекта культурного наследия XVIII века ведется в рамках госпрограммы «Наследие Вологодчины» и нацпроекта «Семья», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.