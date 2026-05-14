Почти 500 вологжан получили путевки в санатории от отделения Соцфонда

Фото: отделение Соцфонда по Вологодской области.

475 жителей региона Отделение СФР по Вологодской области направило на санаторное лечение с начала 2026 года. Путёвками и талонами на проезд воспользовались льготники, которые не отказались от получения набора социальных услуг в натуральном виде.

На такую государственную поддержку имеют право люди с инвалидностью, в том числе дети, и их сопровождающие, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Отделение СФР по Вологодской области предоставляет гражданам путёвки в соответствии с профилем их заболевания и только при наличии медицинских показаний. Продолжительность лечения в санатории составляет 18 дней, для детей с инвалидностью и сопровождающих — 21 день, а для граждан с болезнями спинного или головного мозга — от 24 до 42 дней.

"Для поправки здоровья жители региона, помимо вологодских санаториев, могут выбрать ТОК «Евпатория» (г. Евпатория), АО «Анапа» (г. Анапа), ООО «Жемчужина моря» (г. Геленджик)", — рассказала управляющий Отделением СФР по Вологодской области Галина Королёва.

Для получения путевки необходимо в поликлинике у лечащего врача оформить справку по форме 070/у о медицинских показаниях на санаторно-курортное лечение. Затем подать заявление на портале Госуслуг, в клиентской службе регионального Отделения Социального фонда или МФЦ.

Все заявления льготников, обратившихся за санаторно-курортным лечением, Отделение СФР по Вологодской области вносит в электронный реестр, который обновляется еженедельно. Проверить свой номер в очереди на получение путёвки можно через электронный сервис на региональной странице сайта СФР в разделе «Гражданам» в подразделе «Очередь на санаторно-курортное лечение». Для этого необходимо ввести СНИЛС без пробелов и дефисов.

Одновременно с получением путёвки граждане, а также их сопровождающие, обеспечиваются и специальными талонами, чтобы бесплатно доехать к месту лечения и обратно. Если необходима поездка на двух и более видах транспорта, талоны для получения билетов выдаются на каждый вид транспорта.