На Вологодчине легализовали иностранцев с помощью фиктивных браков и установления отцовства

Под суд попали 20 человек. Фото: УФСБ по Вологодской области.

Троицким районным судом г. Москвы осуждены участники межрегиональной межэтнической преступной группы, организовавшей на территории шести субъектов Российской Федерации масштабный канал незаконной легализации иностранных граждан с использованием схем заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми из числа граждан России.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России в период с 2021 по 2023 гг. пресечена противоправная деятельность двадцати участников преступной группы.

В ходе расследования ГСУ ГУ МВД России по г. Москве и оперативными подразделениями ФСБ России детально восстановлена схема преступления, выявлены все действующие лица. В основу доказательственной базы легли результаты оперативно-разыскной деятельности.

Установлено, что участники ОПГ, в состав которой входили руководители и сотрудники региональных подразделений ЗАГС, с 2019 года легализовали не менее 2,5 тыс. выходцев из стран центрально-азиатских республик. Совокупный преступный доход от противоправной деятельности составил не менее 300 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжалось более двух лет. На территории Московской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тверской и Ярославской областей проведено свыше 750 следственных действий. Всего сформирована доказательственная база по 85 эпизодам инкриминируемых преступлений.

На территории Москвы прекращена деятельность крупной лаборатории, в которой изъяты технические средства, бланки документов, штампы и печати государственных органов, предназначенные для подготовки подложных документов.

Троицким районным судом г. Москвы участники преступной группы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1, ч. 4 ст. 327 УК России, и приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного вида наказания фигурантам назначены штрафы в размере от 30 тыс. до 800 тыс. рублей.

По сообщению пресс-службы УФСБ, аннулировано более 250 разрешений на временное проживание и видов на жительство, выданных иностранным гражданам на основании фиктивных браков и свидетельств об установлении отцовства над несовершеннолетними гражданами России.