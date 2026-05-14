Вытегра приняла первый туристический теплоход в сезоне

В Вытегорском округе официально открыт туристический сезон 2026 года. Накануне, 12 мая, муниципалитет принял первый в этом году круизный теплоход «Ленин», положив старт речной навигации в округе.

Это четырехпалубный теплоход производства Германии, вмещает 278 пассажиров. Его длина - 129 метров, он развивает скорость до 25,5 км/ч.

Теплоход следует по маршруту Петербург - Казань.

Первые гости сезона успели насыщенно провести время в Вытегре. В рамках экскурсионной программы туристы посетили краеведческий музей и музей «Подводная лодка Б-440», а также совершили прогулку по историческому центру города и вдоль набережной реки Вытегры, узнали историю края.

Следующая остановка туристов - в Череповце.