Евгений Виноградов: от пожара на "Северстали" никто не пострадал

Воздух - в норме. Фото "Мэрия Череповца" в Телеграме.

Генеральный директор дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгений Виноградов сообщил о ликвидации пожара на территории коксохимического производства Череповецкого металлургического комбината. Напомним, он проинформировал о ЧП.

Возгорание было локализовано в 11 часов 12 минут. Полная ликвидация пожара зафиксирована через час - в 12 часов 12 минут.

Руководитель заверил: "На производственной программе данная ситуация не отразится. Пострадавших нет".

Он поблагодарил за грамотные профессиональные действия сотрудников Техноспаса, МЧС, городских служб и компанию "Апатит" за выделение дополнительной цистерны с пенообразователем. Поблагодарил он и местные власти - мэрию Череповца "за конструктивное информирование о ситуации".

Как сообщила мэрия Череповца, площадь возгорания достигла 300 м2. В тушении пожара было задействовано 40 человек. На место происшествия оперативно выехали сотрудники лаборатории Комитета охраны окружающей среды и Роспотребнадзора. Произведены замеры предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в трёх районах: улица Мира; Ясная Поляна и Северное шоссе.

"По результатам замеров превышений ПДК не выявлено. Экологическая обстановка в городе и на прилегающих к заводу территориях в норме", - сообщила мэрия в Телеграме.

Предварительная причина ЧП – нарушение технологического режима работы трубчатой печи на коксохимическом производстве. Сообщалось о горении бочек с бензолом и мазутом.