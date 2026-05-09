Общество9 мая 2026 12:00

В Вологде прошел "Бессмертный полк"

В нем участвовало около 12 тысяч человек
Источник:kp.ru
Ежегодно в акции участвуют тысячи вологжан. Фото: Сергей Жестянников ВКонтакте.

«Бессмертный полк» прошёл по центру Вологды. В акции участвовало около 12 тысяч человек, они несли портреты своих родственников, участников Великой Отечественной войны.

- Эти портреты – гордость и бесконечная благодарность нашим предкам, сказал глава горожа Сергей Жестянников.

Акция «Бессмертный полк» проходит и в онлайн-формате. Более 1 300 фотографий фронтовиков, ветеранов и тружеников тыла размещены на медиаэкранах остановок и в общественном транспорте, а также билбордах.

Главной площадкой торжественных мероприятий в День Победы стала Кремлёвская площадь. Здесь стартовала 11-часовая концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей из Вологды и других городов.