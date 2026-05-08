Молодой голос древней Руси зазвучит в Вологде

«Молодой голос Древней Руси» прозвучит в Вологде. Такое название получил ансамбль народной духовной музыки «Светилен» — коллектив, который по версии Всемирной хоровой организации вошёл в число 14 лучших вокальных коллективов мира.

Гастрольная карта ансамбля простирается от Скандинавии до Латинской Америки. 13 мая в ней нашлось место и Вологде: «Светилен» откроет музыкальную программу XVII Фестиваля православной культуры «Покровские встречи».

Выделяет ансамбль проникновенность исполнения, попытка дойти до сути божественного слова. Такой подход близок древнерусской певческой традиции — над её возрождением работает коллектив.

Соединить достоинство вокальной культуры Древней Руси с самосознанием современников — задача участников ансамбля. Они чаще поют а капелла, иногда неповторимую краску добавляют древние инструменты: гусли, колёсная лира, дудук и хатамба.

«Последние годы мы расширяем стилистический диапазон. Стали появляться произведения в жанрах фолк рок, кельтской баллады, босса новы, этно фьюжн. Причём в основе остаётся корневая русская певческая традиция. Наши последние программы демонстрируют способность духовной музыки быть созвучной времени и понятной молодёжной аудитории», — говорил основатель коллектива Дмитрий Гаркави.

Этой традиции придерживается и нынешний художественный руководитель ансамбля Илья Саблин.

За 37 лет своего существования коллектив из Иваново добился признания во всём мире. Первый крупный успех пришёл в 1995 году на международном конкурсе «Musica Mundi» в Венгрии, где «Светилен» стал золотым призёром и одним из самых известных в Европе коллективов, исполняющих русскую духовную музыку.

В областной столице коллектив уже выступал в 2013 году и хорошо запомнился вологжанам. На этот раз концерт пройдёт 13 мая в зале областной филармонии. Начало в 18:30. Возрастное ограничение: 12+.