Депутат Законодательного Собрания Вологодской области, Председатель регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вологодской области Владислав Зворыкин поздравил вологжан с самым главным праздником страны - с Днем Победы

«С Днём Победы! Днём, который навсегда останется главным символом мужества, единства и величия нашего народа. 9 Мая – это святая память поколений. Это боль, застывшая в каждой советской семье, потому что нет дома, которого война не опалила бы огнем потерь.

Мы помним тех, кто пал на полях сражений, кто умирал от голода в блокадном Ленинграде, кто восстанавливал страну из руин. Сквозь десятилетия мы проносим эту память как святыню. И пока мы помним – мы непобедимы. Вечная память героям-победителям!» — обратился к вологжанам депутат областного Законодательного собрания, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, руководитель фракции «Справедливая Россия» Владислав Зворыкин.

Отдельное внимание он уделил детям войны, сказав им слова особой благодарности. «Низкий поклон вам – тем, кто был лишён детства, кто работал в колхозах и на заводах вместо того, чтобы сидеть за партой. Вы – живое олицетворение мужества и стойкости нашего народа», — подчеркнул депутат.

Владислав Зворыкин добавил, что сегодня наши солдаты и офицеры – участники специальной военной операции – с честью продолжают ратные традиции своих прадедов. С оружием в руках они отстаивают безопасность России, защищают Донбасс, сражаются с вновь поднявшим голову нацизмом и, конечно тоже одержат Победу.

«Желаю вам, уважаемые ветераны и дети войны, труженики тыла, крепкого здоровья, душевного тепла, заботы близких и мирного неба над головой. Пусть память о великой Победе и гордость за настоящих героев объединяют нас всех. С Днём Великой Победы! Вечная память и слава героям-победителям – вчера и сегодня!» — поздравил земляков народный избранник.