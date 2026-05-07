На Вологодчине началась оцифровка фресок Ферапонтова монастыря

В Вологодской области началась оцифровка фресок Дионисия в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Работы проводят специалисты Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК).

В 2026 году регион отмечает 25 лет с момента включения ансамбля Ферапонтова монастыря в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фрески собора Рождества Богородицы — единственная полностью сохранившаяся роспись Дионисия без поновлений, созданная в 1502 году. Специалисты Центра высокоточной навигации, позиционирования и систем сбора пространственных данных МИИГАиК переведут в цифровую форму около 300 сюжетов. Общая площадь росписей составляет около 600 квадратных метров

Специалисты используют наземное и мобильное лазерное сканирование для быстрого обследования территории и детального фиксирования труднодоступных участков.Точность сканирования достигает миллиметра, что позволяет изучать технику письма, следы инструментов и микротрещины без контакта с оригиналом. Оцифровка поможет контролировать состояние фресок и готовить будущие реставрационные решения.

Цифровые копии откроют возможности для виртуальных экскурсий, образовательных проектов и научных исследований, делая наследие Ферапонтова монастыря доступнее людям по всему миру.