В Вологде вышел словарь вытегорского говора

Вход на презентацию издания - свободный. Фото предоставлено КБМЗ.

В Вологде увидел свет словарь вытегорского говора.

Шестого мая в 14:00 в Музее-мастерской Татьяны Чистяковой состоится презентация уникального издания — словаря «Портал в жизнь моих предков с Вепсской возвышенности (говор Вытегорья начала ХХ века)», созданного писательницей Клеопатрой Тимофеевной Алёшиной-Матюшиной. Многие вологжане и литераторы знают ее как писательницу Клеопатру Головань или Татьяну Вертосельгу. В 90-ых ее можно было видеть в Вологде на заседаниях литобъединения "Ступени". А в самиздате, на первых ксероксах, выходили ее книги, макеты которых она сама клеила.

И вот - многие годы кропотливого труда стали типографской книгой.

Словарь увидел свет в вологодском издательстве «Родники» благодаря поддержке районных властей - администрация Вытегорского округа спонсировала издание. Это большое счастье, что земляки оценили краеведческий и культурно-исторический вклад автора, которая тщательно систематизировала язык «го воровый, вытегорский».

- На протяжении всей жизни создавался этот труд автором-энтузиастом и патриотом своего края, уроженки деревни Вертосельга, расположенной на Вепсской возвышенности Вытегорского округа. Клеопатра Тимофеевна собрала и сохранила живую речь своих предков — тот самый вытегорский говор, который передавался из уст в уста на протяжении столетий. На нем говорили и герои ее художественных текстов, которые появились на книжных страницах задолго до публикации этого словаря, — сообщает генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Юлия Веретнова.

Творчество Клеопатры Головань находило отклик у многих, кто любит родную речь. В 2001 году о ней так писала Ольга Фокина: «…Это поэт в прозе, и для меня автор упоительный, так хорошо она чувствует слово. Её понимание вытегорской, архангельской, северной русской речи – для меня как песня».

Редактором словаря выступила писатель Анастасия Астафьева. Про составителя она сказала так: «Удивительная женщина с удивительным именем и неуёмной творческой энергией. Такое чувство, что отец, называя дочь, родившуюся декабрьским днём 1936 года, именем египетской царицы, уже предвидел её необычное, яркое будущее…»

Как прокомментировала кандидат филологических наук Эльвира Трикоз, составление словаря – не каждому под силу :

- Это делают люди с особым складом ума, терпеливые и дотошные, как Владимир Даль. Кстати, не всегда специалисты. Даль ведь не был специалистом по языку... Народные составители годами создают картотеки, тетради с записями речевых примеров. Эти словари решают большую проблему диалектологов - сбор материала, который обычно бывает в диалектологических экспедициях, на которые нужны средства, время и прочее. А в Вологодской области зародилось прямо целое движение: энтузиасты работают, сами находят деньги на издания, помогают землякам не утратить связь с родиной, языком родни...

К слову, «Портал в жизнь моих предков с Вепсской возвышенности (говор Вытегорья начала ХХ века)» - это не единственное подобное издание на Вологодчине, посвященное родному говору. Так, выходил «Словарь великоустюгского районного говора» писателя и краеведа Зинаиды Рядовиковой (1950-2023), изданный сестрой после ухода составителя.

Верховажский говор собирает Владимир Кондаков. Его словарь "Слово русское, родное" пережил уже три издания .

Словарь говора, созданный писателем Станиславом Мишневым, содержит слова и выражения, которые употребляются жителями Тарногского района.

Татьяна Короткова, член Союза российских писателей, музыкант, исследователь, в нынешнем апреле презентовала третий том исследовательских материалов «Где от предков — слово: словарь родного говора. Устье Двиницкое (Междуреченский район)».