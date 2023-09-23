В вологодской глубинке поставили бронзовый памятник русскому поэту Николаю Рубцову

Автор памятника - вологжанин Николай Жуков. Фото: ВКонтакте, Владимир Осиповский.

Памятник поэту Николаю Рубцову установлен в селе Никольском Вологодской области. Именно там, под Тотьмой, провел многие годы русский поэт. Там находился детский дом, в который в военные годы был доставлен Николай. Здесь от встретил женщину, с которой был близок.

В Тотьме на берегу Сухоны памятник поэту появился еще в 1985 году, затем монумент установили в Вологде, а бюст - в Череповце. Но в Никольском долгое время памятника не было, хотя именно там работает мемориальный музей Рубцова, филиал Тотемского музейного объединения, проходят Рубцовские костры. В Никольским написаны многие лучшие стихи поэта, сюда он приезжал и подолгу жил. Поэт называл эти места своей духовной родиной. Историческую несправедливость решили исправить.

Грант Тотемскому музейному объединению - 1 млн рублей, выделил областной департамент по культуре, финансово поддержали идею музей и администрация Тотемского округа - это еще два миллиона рублей.

Вопрос решился буквально за год. Прошел конкурс проектов, комиссия рассмотрела 19 работ 15 скульпторов из Москвы, Петербурга, Вологды, Ростовской и Московской областей.

Жюри выбрало проект вологодского скульптора Николая Жукова. В сентябре памятник отлили из бронзы на литейном заводе в Петербурге.

Начальник департамента культуры Владимир Осиповский прокомментировал событие: "Мог ли подумать маленький сирота Коля – воспитанник детского дома в тотемской глубинке в голодные военные и послевоенные годы – что спустя годы здесь поставят памятник ему?..А вот – поставили. Потому что помнят и любят до сих пор и до сих пор не могут разгадать тайну его поэзии, бьющей в самое сердце, задевающей самые затаенные струны души..."

По его мнению, памятник Николаю Рубцову - это пример по-настоящему народного решения. "Пожалуй, ни один памятник в нашем регионе не устанавливался так быстро – от идеи до воплощения прошло меньше года", - признал Владимир Осиповский. Он уточнил что в Никольском не только есть несколько рубцовских музеев, его именем названы улица и школа.