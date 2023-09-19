Под Вологдой закрыли школу из-за вспышки сальмонеллеза

Школьники ушли на дистанционное обучение. Фото: Сергей Жестянников, ВКонтакте.

В Вологодском районе закрыли одну из самых крупных школ из-за сальмонеллеза. Там массово заболели учащиеся. В поселок Майский зачастили санитарные врачи, проверки проводит Роспотребнадзор.

На странице в группе Майской средней школы имени Панкратова говорится, что "Представителями Роспотребнадзора, для проверки организатора питания, взяты смывы на бактериальную инфекцию. Первые результаты будут получены в ближайшее время. В школе приняты меры по соблюдению требований санитарного законодательства, проведена полная дезинфекция..."

Как сообщил глава муниципалитета Сергей Жестянников, 16 ученикам школы потребовалась медицинская помощь. А сотрудники Роспотребнадзора уже трижды посетили учебное заведение: 12, 15 и 19 сентября – «для проверки организатора питания». Он взял ситуацию под особый контроль.

«До выяснения причин образовательная деятельность в школе приостановлена до 20 сентября. Держу ситуацию на личном контроле», — сообщил Сергей Жестянников.

Как сообщает мать одного из заболевших, у школьника сальмонеллез. И она подозревает, что ребенок подхватил инфекцию в школьной столовой.

По последней информации, такой диагноз уже подтвердился у четырех человек. Всего по данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю с симптомами острой кишечной инфекции к врачам обратились 19 человек - 18 детей и один взрослый. Трое находятся в больнице.

Сальмонеллез - острая кишечная инфекция, характеризуется преимущественно, развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта.

Сальмонеллез характеризуется резким повышением температуры тела до 38-39ºС, болями в животе, многократной рвотой и жидким стулом. Клинические проявления болезни способствуют обезвоживанию организма. Это приводит к проблемам с сердцем, повреждению внутренних органов.

Без антибиотикотерапии выздоровление часто происходит за 7—10 дней, однако нередко сальмонеллёз переходит в хроническую форму или бактерионосительство. Носитель способен заражать других, не чувствуя никаких симптомов.