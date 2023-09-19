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Общество19 сентября 2023 9:00

На пожертвования создана мозаичная икона из осколков фресок затопленного на Вологодчине храма "Крохино"

Она станет центральным образом путевой часовни
Иван Чухнин
Фото из группы "Крохино. Незатопленные истории", ВКонтакте.

Фото из группы "Крохино. Незатопленные истории", ВКонтакте.

Фото из группы "Крохино. Незатопленные истории", ВКонтакте.

Фото из группы "Крохино. Незатопленные истории", ВКонтакте.

Фонд «Крохино» представил волонтерам и жертвователям мозаичную икону «Спас Вседержитель на водах». Она необычная - создана из осколков фресок Крохинского храма. От замысла до этого события прошло 8 лет. Добровольцы уже много лет восстанавливают храм, который попал под затопление при строительстве водохранилища. Поиски художника заняли семь лет. Автор - Богдан Лавриненко – отметил, что его впечатлила эта история, и рассказал о том, как искал образ Спаса Крохинского, в чём ему помогла поездка в Крохино в феврале этого года.

Икона была создана полностью на средства жертвователей. Она станет центральным образом путевой часовни, которую планируется обустроить в нижнем ярусе колокольни Крохинского храма-маяка после ее реконструкции.

Фото из группы "Крохино. Незатопленные истории", ВКонтакте.

Фото из группы "Крохино. Незатопленные истории", ВКонтакте.

Вот что рассказала директор фонда Анор Тукаева: «Я хорошо помню ту поездку в августе 2015 года, когда, разбирая завалы четверика, среди обломков кирпича нам попалась целая россыпь осколков фресок. Обломки штукатурки с остатками краски мы находили и раньше, но именно в этот момент стало понятно, что их нельзя просто отложить в сторону – нужно как-то их сохранить, дать им новую жизнь. Так родилась идея создания мозаичной иконы из осколков фресок».

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