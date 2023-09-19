На пожертвования создана мозаичная икона из осколков фресок затопленного на Вологодчине храма "Крохино"

Фото из группы "Крохино. Незатопленные истории", ВКонтакте.

Фото из группы "Крохино. Незатопленные истории", ВКонтакте.

Фонд «Крохино» представил волонтерам и жертвователям мозаичную икону «Спас Вседержитель на водах». Она необычная - создана из осколков фресок Крохинского храма. От замысла до этого события прошло 8 лет. Добровольцы уже много лет восстанавливают храм, который попал под затопление при строительстве водохранилища. Поиски художника заняли семь лет. Автор - Богдан Лавриненко – отметил, что его впечатлила эта история, и рассказал о том, как искал образ Спаса Крохинского, в чём ему помогла поездка в Крохино в феврале этого года.

Икона была создана полностью на средства жертвователей. Она станет центральным образом путевой часовни, которую планируется обустроить в нижнем ярусе колокольни Крохинского храма-маяка после ее реконструкции.

Фото из группы "Крохино. Незатопленные истории", ВКонтакте.

Вот что рассказала директор фонда Анор Тукаева: «Я хорошо помню ту поездку в августе 2015 года, когда, разбирая завалы четверика, среди обломков кирпича нам попалась целая россыпь осколков фресок. Обломки штукатурки с остатками краски мы находили и раньше, но именно в этот момент стало понятно, что их нельзя просто отложить в сторону – нужно как-то их сохранить, дать им новую жизнь. Так родилась идея создания мозаичной иконы из осколков фресок».