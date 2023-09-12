Жители Вытегры опасаются экологической катастрофы

Жители Вытегры уже несколько месяцев бьют тревогу. По ручью Вянг, который впадает в Онежское озеро, течет синяя вода. Администрация дает лишь отписки:

"Остро стоит вопрос о строительстве на территории города новых очистных сооружений. Уже заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий для реконструкции системы водоотведения и строительства очистных сооружений в г. Вытегре. В настоящее время проектно-сметная документация находится на госэкспертизе".

Впервые о проблеме заговорили в июне. Чиновники и в прошлый раз сослались на проектно-сметную документацию. Старожилы напомнили, что проблема усугублялась годами.

Местные жители утверждают, что раньше в ручье водились не только плотва, окуни и пескари, но и ручьевая форель, а теперь редко какая рыба заходит в него.

Вянг-ручей впадает в реку Вытегру. Река же впадает в юго-восточную часть Онежского озера в 12 км северо-западнее города Вытегры.

В Вытегорском районе по берегам Онежского озера установлен режим особой охраны. На юго-восточном побережье находится охраняемый природный комплекс регионального значения "Онежский".