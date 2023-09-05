В школах региона проходит курс "Герои Вологодчины"

В Вологодской области в школьную учебную программу внедрен новый курс под названием "Герои Вологодчины". Патриотическое воспитание будет проходить для школьников 5-8 классов. В нем на примерах героев-вологжан рассказывается о человеческих ценностях, труде и творчестве, патриотизме в рамках проекта Минпросвещения России "Разговоры о важном". Подробности сообщила пресс-служба губернатора.

Пособие будут использовать во внеурочной школьной деятельности. Более 60 тыс. экземпляров учебника передали в школы области. Первыми учебники увидели ребята школы №26 Вологды. Пособие "Герои Вологодчины" разделено на три возрастных категории и предназначено для учеников начальной школы, средних классов и старшеклассников.

Основной темой учебника для учеников среднего звена стало служение Отечеству. Среди героев книги - композитор Валерий Гаврилин, писатель Александр Яшин, герой-подводник Сергей Преминин и другие. Часть книги составляют истории участников Великой Отечественной войны, военных действий на Северном Кавказе, специальной военной операции. Приведена биография Героя Советского союза Юрия Каберова. На его счету было 476 боевых вылетов, 10 сбитых самолетов противника лично и 19 - в группе.