В Харовске проходит пленэр "Ольховая сторона"

Открытие прошло в Харовском историко-художественном музее. Фото: Ольга Кузнецова

- Фото: Ольга Кузнецова

Художники из разных регионов страны приехали на пленэр «Ольховая сторона» на харовскую землю. Открытие состоялось в Харовске.

На протяжении десяти дней, с 18 по 28 августа, мастера будут работать на харовской земле: они поселились в городе, но будут выезжать в окрестности, побывают в различных уголках района.

Традиционный пленэр художников России «Ольховая сторона» в этом году посвящен объявленному Президентом России Году педагога и наставника. Организует и проводит мероприятие Харовский историко-художественный музей.

В Харовск съехались как уже бывалые участники, так и новички: 12 человек с разной манерой письма, разным подходом к творчеству, разным опытом. Участниками стали художники из Московской области, из Орла и Ивановской области, из Вологды и Устья. Будут участвовать и харовчане - Валентина Жданова и Екатерина Крылова, которая сейчас живет в Череповце.

Здесь встретились старые друзья и новички. Фото: Ольга Кузнецова

Летние пленэры на харовской земле стали традиционными, они проходят с 1994 года. У художников есть возможность, не думая о хлебе насущном, работать с натуры, искать вдохновение в неброской северной природе, в общении с местными жителями. По окончанию пленэра мастера подарят по одной работе музею. Благодаря пленэрам "Ольховая сторона", в Харовске собрана коллекция живописи, которой может позавидовать любой музей. И все они запечатлели природу, деревни Харовского района, людей – пленэры проходили в Кумзере, Ивачине, Азле, Семенихе.

Например, в фондах собраны 12 картин известного художника Михаила Абакумова, стоявшего у истоков харовского пленэра. Для сравнения – в Вологодской областной картиной библиотеке лишь одна его работа.

На открытии пленера-2023 прозвучало предложение провести выставку шедевров из фондов музея. И это пожелание музейщики постараются исполнить. А сейчас многочисленными работами, кстати, весьма высокого художественного уровня, оформлены экспозиции, дополняя их и создавая особое настроение.

Директор Харовского историко-художественного музея Светлана Пушина пожелала художникам новых замыслов и... шедевров.

А результаты их труда, а это десятки полотен, можно будет на выставке в музейных залах, которая откроется осенью.

Фото: "Пленэр 2023" ВКонтакте.