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НовостиОбщество22 августа 2023 10:34

В Череповце проходит Верещагинский пленэр

Преподаватели из Академии художеств имени Репина работают над индустриальными пейзажами
Иван Чухнин

Десять известных художников из разных городов, включая Санкт-Петербург, Екатеринбург, Вологду и Череповец, прибыли на Верещагинский пленэр. В течение недели они будут работать над полотнами, создавая промышленные и архитектурные пейзажи, сцены на заводе, в исторической части Череповца и в Белозерске.

Преподаватели Академии художеств имени Репина прибыли на пленэр, чтобы поработать над индустриальной темой. Они будут работать на территории меткомбината в течение трех дней с утра до вечера. Кроме того, в их планах - запечатлеть усадьбу Гальских, вид с Соборной горки и Александровскую набережную. Два дня художники проведут в Белозерске.

Преподаватели одного из ведущих вузов страны проведут мастер-класс для студентов училища искусств.

А 29 августа будет организована итоговая выставка, а каждый участник представит одну из своих новых работ в музейный фонд.

В Харовском районе проходит другой пленэр - "Ольховая сторона".