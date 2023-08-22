В Череповце проходит Верещагинский пленэр

Десять известных художников из разных городов, включая Санкт-Петербург, Екатеринбург, Вологду и Череповец, прибыли на Верещагинский пленэр. В течение недели они будут работать над полотнами, создавая промышленные и архитектурные пейзажи, сцены на заводе, в исторической части Череповца и в Белозерске.

Преподаватели Академии художеств имени Репина прибыли на пленэр, чтобы поработать над индустриальной темой. Они будут работать на территории меткомбината в течение трех дней с утра до вечера. Кроме того, в их планах - запечатлеть усадьбу Гальских, вид с Соборной горки и Александровскую набережную. Два дня художники проведут в Белозерске.

Преподаватели одного из ведущих вузов страны проведут мастер-класс для студентов училища искусств.

А 29 августа будет организована итоговая выставка, а каждый участник представит одну из своих новых работ в музейный фонд.

В Харовском районе проходит другой пленэр - "Ольховая сторона".