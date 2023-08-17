Здание будет отдано в аренду.

В Вологде появится семейный экологический центр. Он разместится в Лосте по адресу: ул. Центральная, 12. Предполагается, что он откроет двери уже осенью 2023 года. Этот социальный проек реализует некоммерческая организация «Мама может».

Сейчас идет оформление необходимых документов для аренды муниципального помещения.

Раньше в этом здании располагался филиал Детской школы искусств № 2 им. В. П. Трифонова. На предстоящий учебный год в списке учеников оставались 20 человек. Поэтому было принято решение закрыть филиал в Лосте, а детей распределить в другие филиалы.

В здании будут работать городские некоммерческие организации «Мама может» и «ЭкоЛогика». Организации много лет занимаются благотворительностью и проводят различные акции, в том числе, экологические.

На базе Центра будут работать различные бесплатные проекты для семейного развития, в которых могут участвовать и взрослые, и дети.

Одна из идей - планируется организовать мастерскую апсайклинга - это вторичное использование материалов и вещей с созданием для них нового функционала.

В этом здании будет работать экологическая школа, будет устроен живой уголок с целью прививать детям бережное отношение к природе, проводить экологические выставки, занятия по экологической журналистике.

Семейный экологический центр планирует объединить на своей площадке и другие экологические организации. Для этого на безвозмездной основе будет работать зона коворкинга.

Раньше в этом здании располагался филиал Детской школы искусств № 2 им. В. П. Трифонова. На предстоящий учебный год в списке учеников оставались 20 человек. Поэтому было принято решение закрыть филиал в Лосте, а детей распределить в другие филиалы.

Городские власти пояснили, почему закрывается филиал художественной школы.

- За последние 5 лет контингент обучающихся сократился практически в три раза. В прошлом году было подано всего два заявления, в этом году – ни одного. Состояние здания требует больших капитальных вложений, рассказала начальник Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации Вологды Елена Доможирова.. Поэтому было принято решение о закрытии филиала. Конечно, все дети имеют возможность продолжить обучение, чтобы оно было качественным, и была возможность заниматься у своих же педагогов. Детям было предложено перейти в любой из филиалов школы искусств на улицах Беляева или Казакова, а также в другие учреждения: Детскую музыкальную школу №1 или в один из филиалов Детской художественной школы имени В. Н. Корбакова. Большинство семей выбрали наиболее подходящий для их ребенка вариант, с остальными администрация и педагоги школы ведут работу по возможности дальнейшего обучения детей.

Как стало известно, для открытия Центра необходимо сделать ремонт. Эти работы, как и последующее содержание здания, будут проводиться за счет средств общественной организации, без привлечения бюджетного финансирования.