Подаренную известному поэту Ольге Фокиной скамейку спрятали в подвал

Надпись на скамье: "Счастлив тот, кто счастлив дома".

На юбилей Ольге Фокиной, знаменитому вологодскому и архангельскому поэту, подарили - вроде как от города Вологды - скамеечку. Нарядную и красивую, ее поставили у подъезда дома на улице Октябрьской. И вот, приятной на вид малой архитектурной формы в один прекрасный момент там не обнаружилось. Встревоженная публикация об этом друга семьи Елены Титовой появилась в соцсетях.

Но выяснилось, что скамейку никто не украл, не разломал, не увез к себе на дачу: она была спущена в подвал. Хорошо, наверно, на зиму, ради спасения. Но оказалось - чуть ли не навсегда.

Сегодня появилась новая информация о судьбе юбилейного подарка: скамейка и ныне там, в подвале.

"Даже при возвращении в Вологду из родных архангельских мест, Ольга Александровна Фокина вряд ли сможет посидеть на свежем воздухе у своего дома на подаренной ей к юбилейному дню рождения скамейке", - пишет Елена Титова.

Как оказалось, вопрос пытались решить. Более ранние ответы от ТСЖ были от "будет погода получше - поставим", "скамейка очень тяжелая, некому выносить", "я в отъезде"...

И вот опять. 17 июля ситуацию прокомментировала председатель ТСЖ Татьяна Юрьевна Прилежаева. По ее словам, скамейка там не может стоять: скамейка должна стоять на расстоянии не ближе 10 метров до окон.

Действительно, такие нормы есть.

"...согласно СП 42.13330.2016 расстояние от площадки (и скамейки, соответственно) до окон жилых домов должно быть не менее 10 метров. Кроме того, установка скамейки расценивается как благоустройство общедомовой территории — а эти вопросы решает только общее собрание собственников (п. 2.1 ст. 44 ЖК РФ). Таким образом, скамейку возле подъезда могут поставить лишь при условии, что ее место расположения не нарушает нормативы и утверждено решением общего собрания собственников. В противном случае скамейка незаконна..."

Что же делать? По словам Елены Титовой, предложение Татьяны Юрьевны таково: "У Ольги Александровны есть ключ от подвала. Пожалуйста, пусть выносят каждый раз эту скамейку, сидят на ней, а потом заносят обратно в подвал".

И юридически председатель... права. Скамейка после дарения стала собственностью Ольги Александровны. Вот парковать свои автомашины она могла бы во дворе без спроса, а скамейку ставить - только с согласия собрания собственников жилья, которое, похоже, никто не хочет проводить.

Скамейка заботливо спущена в подвал.

Так что пусть 80-летняя женщина (простите за подробности) носит скамейку с собой. Сарказм, конечно. Ведь скамейка - это не стул, даже не деревянная лавочка. Чтобы выносить-приносить скамейку нужны два крепких мужчины.

Но искать решение проблемы и разговаривать на данную тему председатель ТСЖ отказалась.

"Вот так хорошая идея, живой отклик вологжан на просьбу, мастерство резчиков обернулись тем, что подарок поэту теперь вечно будет стоять в подвале", - резюмирует автор поста.

Кстати, на этом самом месте появилась лавочка, приставленная к стене. Но лавочка ведь не скамья, правда?