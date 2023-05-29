Вологодская баня на колесах дает жару в зоне СВО

Автобаня уже на передовой. Фото: ЗСО.

Мобильную баню на базе ГАЗ-66 привели в порядок вологодские предприниматели и отправили в зону СВО. Автор идеи - депутат Законодательного Собрания области, член фракции «Единая Россия» Анатолий Дианов.

В фургоне автомобиля оборудована парилка с каменкой, есть предбанник. Там есть дополнительный генератор, холодильник, бензопила и веники.

Баня на колесах благополучно доставлена в передовую и находится в одном из подразделений.

Участник специальной военной операции с позывным "Кот". Фото: ЗСО.

Участник специальной военной операции с позывным "Кот" рассказал о ситуации с помывками на передовой: «В зоне СВО мы столкнулись с трудностями. В первую очередь, это холод, потому что температура здесь падает и поднимается резко, а также сырость, грязь. У нас не было возможности помыться.. Особенно баня выручит бойцов подразделений, которые находятся на линии соприкосновения с противником. У них будет возможность помыться не просто в холодной воде, а в нормальных человеческих условиях».

Подробности доставки бани в зону СВО рассказали в пресс-службе ЗСО: ее доставили благодаря Вологодскому региональному отделению партии «Единая Россия». "До границы Луганской Народной Республики автомобиль перегоняли на трале. Затем сопровождающие доехали до подразделений уже на ГАЗ-66, в котором оборудована баня. Вся поездка заняла около трех суток", - сообщает сайт ЗСО.

«Очень интересный автомобиль. Неплохо сделали. Любой боец без большого опыта вождения ГАЗ-66 сможет управлять. Большое спасибо нашим предпринимателям!», - прокомментировал заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Росси» Дмитрий Антонов.

«Получили от бойцов обратную связь. В бане военнослужащие уже парятся. Рассказывают, что теперь банные процедуры принимать стало намного удобнее"- прокомментировал председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.

Андрей Луценко, председатель ЗСО.

По его словам, военнослужащие попросили запчасти для техники, маскировочные сети, репелленты, легкую одежду и обувь, гигиенические средства, чтобы мыться в бане. "Учтем и отправим груз при ближайшей возможности. Еще раз благодарю Анатолия Дианова, предпринимателей, членов «Единой России» за такой полезный проект", - сказал Андрей Луценко.

Инициатор проекта депутат Анатолий Дианов.

Депутат Анатолий Дианов признался, что благодаря проекту пришло очень много обращений и отзывов.

Пишут не только участники СВО, но вологжане. "После того, как мы отправили баню, мне написала девушка из Сокола, попросила помочь с помещением, где волонтеры смогут плести маскировочные сети. На этой неделе мы на базе сокольского отделения «Единой России» планируем организовать такую площадку", - рассказал Анатолий Дианов.