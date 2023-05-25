Депутаты увеличили размеры городской поддержки по льготной ипотеке для медиков Вологды

Фото: пресс-служба Вологодской городской Думы.

Размеры поддержки по льготной ипотеке для медиков Вологды решено увеличить. Однако, получателям меры поддержки теперь установлено обязательство отработать на постоянной основе в учреждениях здравоохранения города не менее 7 лет со дня заключения трудового договора.

Фото: пресс-служба Вологодской городской Думы.

На сессии городского парламента 25 мая парламентарии поддержали инициативу депутатского объединения партии «Единая Россия» об увеличении суммы первоначального взноса и компенсации ежемесячного платежа по мере социальной поддержки для молодых медицинских работников.

«Из средств городского бюджета молодым медикам, впервые трудоустроенным в лечебных учреждениях Вологды, компенсируется первоначальный взнос. Для семей с детьми предельная величина городской поддержки для первоначального взноса была 400 000 рублей, для семей без детей – 350 000 рублей. Сегодняшним решением для всех категорий установлена сумма 500 000 рублей», – отметил Глава Вологды Юрий Сапожников.

Кроме того, если городская субсидия ежемесячного платежа составляла 9 000, то теперь она увеличена до 12 000 рублей.