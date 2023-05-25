В зону СВО отправилась вологодская автобаня

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

Грузовой автомобиль ГАЗ-66 с оборудованной в кузове баней был отправлен в зону проведения специальной военной операции из Вологды. Инициатором проекта стал депутат ЗСО Анатолий Дианов.

«Мы стали искать способы, как мы можем еще больше помочь нашим бойцам. Было много разных идей. При последней встрече с руководителем одного из подразделений узнали, что у военнослужащих есть проблема с гигиеническими процедурами. Решили на базе автомобиля сделать баню, потом нашли машину уже со встроенной баней, которая стояла на продаже в Москве. Мы приобрели ГАЗ-66 и на трале пригнали его в Вологду», - рассказал Анатолий Дианов.

Каменка отапливается снаружи, парилка может вместить в себя 3-4 человека, в «предбаннике» в сидении встроен холодильник, чтобы остужать воду. В машине также есть бензопила для распилки дров, дополнительный генератор, веники. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

Вокруг своей идеи Анатолий Дианов собрал предпринимателей из Вологды и Сокола. Причем бизнесмены согласить обновить баню, провести полное техобслуживание машины без оплаты своих услуг.

«Мы выполнили комплекс мероприятий по обслуживанию и ремонту автомобиля, в том числе ремонт ходовой части, рулевого управления», - прокомментировал руководитель автоцентра в Вологде Анатолий Шамаев.

«Анатолий Дианов позвонил, попросил помочь с отделкой сауны в автомобиле. Без раздумий согласился. Приехали, отшлифовали вагонку, подкрасили, доколотили. Поддерживаем наших бойцов», - рассказал Игорь Трошичев, директор фирмы по деревообработке и пиломатериалам в Соколе.

В баню загрузили посылки для бойцов - сладости в «посылке из Вологды» и более трех тысяч индивидуальных пакетов с необходимыми на передовой вещами. Наборы подготовили волонтеры благотворительного фонда «Времена года» после разговора с бойцами.

«Мы посмотрели на руки военнослужащих и поняли, что им необходима заживляющая мазь. Стали изготавливать ее сами из пчелиного воска и растительного масла. Также мы подумали, что необходимо средство, чтобы защитить ребят от кишечной палочки. Решили дополнить набор средством для обеззараживания воды – окопным аквафильтром. Помимо этого, в пакет под названием «Выжить обязан» вложили сухой блиндажный душ, репеллент с маслом гвоздики, три розжига и карамель. Конфета, по словам знакомых охотников, помогает в стрессовых ситуациях», - рассказала волонтер Анастасия Голенева.

Автобаня передана в спецподразделение, где служат вологжане.

Добавим, что стоимость всего проекта составила порядка 2 млн рублей. Но ни один из предпринимателей не взял деньги ни за услуги, ни за товары, которыми укомплектовали баню.