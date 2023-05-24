В Вологде подвели итоги конкурса «Экспортер года» за 2022 год

Экспортный потенциал компаний оценивался в пяти номинациях: в сферах деревообработки, агропромышленного комплекса, промышленности, машиностроения и в номинации «Женщина в экспорте». При выборе победителей эксперты использовали методику оценки внешнеэкономической деятельности участников, которая включает в себя: общий объем экспортируемой продукции, ценовую политику, географию и другие параметры.

«Стоимостный объем экспортных поставок в 2022 году составил 7 млрд долларов США. Мы видим, что с каждым годом продукция вологодских производителей становится все более конкурентоспособной, все больше предприятий начинает работать на экспорт, продолжается наращивание потенциала, модернизируются предприятия, открываются новые производства. - отметил заместитель Губернатора Виталий Тушинов - «Продвижению продукции российских предприятий в настоящее время уделяется особое внимание как на федеральном, так и на региональном уровне. Эффективно работают инструменты федерального пакета мер поддержки Российского экспортного центра, идет комплексная поддержка экспортеров на региональном уровне».

Члены конкурсной комиссии определили 5 победителей и 11 призеров регионального конкурса "Экспортер года".

В номинации «Экспорт года в сфере агропромышленного комплекса» победителем стала рыботоварная фирма «Диана» - один из лидеров рынка черной икры в России. Компания является крупнейшим экспортером черной икры в стране и реализует свою продукцию в Казахстане, ОАЭ, Сингапуре, Гонконге, Китае и т.д.

Победителем в номинации «Экспорт в сфере машиностроения» стала инновационная компания «Александра-Плюс». Основное направление деятельности компании — разработка оборудования на основе силового ультразвука, которое используется на предприятиях черной и цветной металлургии, атомной промышленности, ракетостроения, железной дороги, коммунального хозяйства.

Экспортером года в сфере промышленности стало ООО «Череповецкий завод сварочных материалов». Завод является одним из ведущих в России производителей сварочной проволоки и составляет достойную конкуренцию европейским аналогам.

В номинации «Экспортер года в сфере деревообработки» победителем стал ИП Кислухин Сергей Владимирович, осуществляющий изготовление и продажу пиломатериалов из хвойных пород дерева. Основным направлением является производство обрезной доски камерной сушки экспортного качества. В 2022 году предприятие экспортировало более 1000 кубов пиломатериалов.

В номинации «Женщина в экспорте» победителем стал Торговый Дом « ВЭЙВУДХАУЗ», учредителем которого является Виноградова Елена Александровна. Компания занимается проектированием и строительством деревянных домов.

Призерами конкурса «Экспортер года» стали 11 компаний: АО «Абиогрупп», ООО «Вологодский аккумуляторный завод», ООО «А7 Лист», «Стройматик», ООО «Кенза-Вуд», ООО «Руноробот», ООО «Аском», ООО «Протемол», ООО «Мебельторг», ООО «Торговый дом «Русский чай» и КФХ Мызин Илья Александрович.

Экспортёры, занявшие первые места на региональном этапе, смогут представить Вологодскую область на окружном этапе конкурса, победители которого получат возможность участвовать в федеральном этапе конкурса «Экспортёр года»

Конкурс реализуется Центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициируемого Президентом РФ.

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