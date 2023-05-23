5 школа Вологды победила в конкурсе видеороликов

Отправили заявки на участие более 150 школ со всех уголков Вологодчины. Всего на конкурс было прислано 138 школьных работ.

Главный приз - Медиацентр для школы (а это оборудование на сумму более 700 тысяч рублей), и 100 тысяч рублей выиграл 2 «А» класс школы № 5 города Вологды.

Второе место разделили два участника, набрав равное количество баллов (733). Это ученики 1 «В» класса начальной школы № 10 в Вологде и ученица 10 класса средней школы № 2 в Белозерске. При этом организаторы конкурса приняли решение наградить каждый коллектив призом в размере 50 тысяч рублей, а не делить выигрыш пополам.

Третье место и денежный приз в размере 25 тысяч рублей забрал ученик 5 «А» класса средней школы № 1 в Тотьме.

Помимо основных призов от жюри и партнеров конкурса было много подарков, а именно: Школа № 39 имени С. А. Ловенецкого получила спецприз от директора компании «НацПро» Анастасии Соколовой - сертификат 140 тысяч рублей на приобретение школьных и офисных принадлежностей. Также спецприз - сертификат 25 тысяч рублей на приобретение школьных и офисных принадлежностей получила школа №26 в Вологде.

Специальный приз «Мастер-класс от ведущих специалистов компании ВГТРК» достался ученикам школы № 20 им. Владимира Долгова. Путевку в школу ТВ забрал ученик 9б класса Вологодской кадетской школы-интерната имени Белозерского полка.

Три сертификата по 10 тысяч рублей от партнёра конкурса компании «Офисариум» вручили ученикам: - лицея «АМТЭК» г. Череповец; - кадетской школы «Корабелы Прионежья» г. Вытегра; - Ботовской школы Череповецкого района.

Еще один специальный приз от жюри "мастер-класс от Фотоателье «ДЕПО»" вручили ученикам «Спасской средней школе» Вологодского округа.

«Выбрать победителей было непросто. Более 11 часов жюри конкурса отсматривали видео участников конкурса, чтобы выделить лучшие. Мы постарались отметить как можно больше интересных и запоминающихся работ, поэтому выделили специальные призы от каждого члена жюри. Первый масштабный конкурс состоялся. Было много конкурсантов, и мы были приятно удивлены таким активным участием! Дети рассказали о своих учебных заведениях, проявили себя и заявили о своих талантах. Знаю, что нескольким участникам конкурса уже предложили работу! - прокомментировала директор компании–организатора конкурса ООО «Национальные проекты», Анастасия Соколова. – Благодарю каждого участника за проявленную инициативу, незабываемые часы счастья от просмотра интересных творческих работ. Каждый ролик не канет в лету, мы обязательно дадим им жизнь и поспособствуем тому, чтобы с ними познакомилась вся Россия. Обещаю, что в следующем году конкурс будет ещё круче и масштабнее. Так держать!».