Вологжане предложили оплачивать работу на ГИА непедагогическим специалистам

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

В Калининграде прошла 63-ей Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада. Председатель комитета Законодательного Собрания Вологодской области по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина представила законопроект о компенсации за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации не только педагогам, но и другим работникам. Он был единогласно поддержан парламентариями. Об этом сообщила пресс-служба ЗСО Вологодчины.

На данный момент такая компенсация выплачивается только педагогическим работникам. Однако к этой работе привлекается гораздо больший круг специалистов: работники инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и медицинских подразделений. А за нарушения установленного порядка проведения ГИА предусмотрена административная ответственность.

Законопроект, разработанный в вологодском региональном парламенте, концептуально поддержан Советом законодателей и доработан с учетом замечаний, подчеркнула парламентарий. Документ также направлен в Государственную Думу РФ. Инициативу вологжан поддержали и депутаты Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.