В Вологде приняли новые меры поддержки педагогов

Фото: администрация города Вологды

В Вологде с 1 сентября вступит в силу беспрецедентный комплекс мер поддержки учителей. Он призван решить кадровый вопрос. Соответствующую инициативу Администрации города подержали на сессии 26 апреля депутаты Вологодской городской Думы.

«В Вологде сегодня потребность в педагогах составляет порядка 350 человек. Особенно необходимы учителя математики, физики, химии и информатики, в первую очередь, стажисты. Именно на техническое и естественно-математическое направление сделали ставку многие школы, и для достойной подготовки детей требуются опытные профессионалы. Конечно, нужна и молодежь, причем по всем дисциплинам. Именно поэтому сегодня совместно с коллегами-депутатами мы приняли беспрецедентный для Вологды комплекс мер поддержки для учителей школ. Ставим перед собой несколько задач: поддержать уже работающих в школах педагогов, а также привлечь учителей из других городов и регионов, причем как стажистов, так и выпускников педагогических вузов без стажа», - отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

С осени в Вологде начнет работать льготная ипотека для педагогов, по примеру такой же программы для медиков. Она предполагает как компенсацию первоначального взноса в размере до 500 тысяч руб., так и помощь в оплате ежемесячных платежей в течение 5 лет – в размере 75% от ипотечной выплаты, но не более 12 тысяч руб. в месяц. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Рассчитывать на льготную ипотеку сразу после поступления на работу могут учителя математики, физики, химии и информатики со стажем от 5 до 25 лет, приехавшие из других городов и районов и начавшие работать в школах Вологды, начиная с 1 августа 2023 года. Также взять ипотеку по льготной программе смогут выпускники вузов без стажа, но через 3 года после начала работы в школе города, и молодые учителя со стажем работы до 2 лет, но через 5 лет после начала работы.

«Для тех, кто приехал работать в школы Вологды, но к ипотеке не готов, предусмотрена разовая выплата в 1 млн рублей, которая тоже поможет решить жилищные или бытовые вопросы. То есть педагог может выбрать - взять ипотеку или выплату в 1 миллион. Взамен он обязан будет отработать в школе Вологды не менее 7 лет. Это позволит закрепить учителей в наших образовательных учреждениях. Свое жилье – серьезный аргумент, чтобы остаться жить и работать в Вологде», - пояснил Сергей Воропанов.

Еще один вариант решения жилищного вопроса - компенсация за найм жилья в течение 5 лет. С 1 сентября сумма ежемесячной компенсации будет увеличена до 12 тысяч рублей в месяц (ранее было 9 тысяч рублей).

Для всех учителей, как стажистов, так и начинающих, поступивших на работу с 1 августа 2023 года, предусмотрена единоразовая выплата в размере 70 тысяч рублей - через три месяца после начала работы. Кроме того отдельную меру поддержки продумали для молодых педагогов.

«Сейчас учителя со стажем работы до 5 лет составляют в наших школах не более 19 %, а требуются свежие силы, новый взгляд на вопросы, энергия, энтузиазм, то есть омоложение школьных коллективов При этом зарплата начинающего учителя, не имеющего стажа и высокой категории, невелика. Поэтому педагоги, которые только пришли после вуза или отработали в школе год, будут в течение двух лет с момента трудоустройства получать из городского бюджета ежемесячную доплату в 10 тысяч рублей», - сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В зависимости от выбранной меры поддержки педагог будет обязан отработать в школах города от 1 до 7 лет. Консультации можно получить в Управлении образования Вологды по телефону 8 (8172) 72-45-14.