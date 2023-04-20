Мы сообщаем о старте семейного конкурса для вологжан: «Песни Великой Победы в рисунках».

В эти дни мы вспоминаем подвиг советского народа. Песни, посвященные тем событиям, это след, оставшийся в нас на века, в наших душах. У каждой песни есть автор, но многие из них давно стали народными. Их знает и поет не одно поколение россиян. Такие песни передают всю гамму чувств, которые испытывают или испытывали люди, участники войны и их родные.

Песня «Священная война» - это призыв к стойкости и мужеству в борьбе с врагом. «Темная ночь» - это нежность и надежда на встречу с любимыми.

«Жди меня, и я вернусь» - это молитва, заклинание от лица мужчины, чтобы его ждали с фронта и верили.

«День Победы» - это гимн воинам-победителям, это праздник со слезами на глазах.

Парнякова Александра , 9 лет. Песня "День Победы" (пластилинография ) г. Великий Устюг. МБОУ " СОШ № 1"

«Комсомолка» и АО «Союз»-Племзавод» предлагают всем семьям с детьми младшего и среднего школьного возраста еще раз прослушать любимые песни, посвященные Победе и сделать рисунок. Фотографию его с указанием песни разместить в нашем «Победном альбоме» в сети ВКонтакте.

АО «Союз»-Племзавод» сегодня – это активно развивающееся предприятие Сокольского района. На данный момент племзавод - одно из самых успешных сельхозпредприятий в Сокольском районе с высочайшей культурой производства. Предприятие традиционно дарит множество подарков - ветеранам и пенсионерам, многодетным семьям. В этот год Союз готовит подарки и для юных художников.

Победителей в нашем, уже традиционном, конкурсе будет определить крайне сложно.

Поэтому представители партнера и редакции «Комсомольская правда-Вологда» объединятся в усилиях и выберут несколько работ. Загружать свои работы можно в нашем альбоме ЗДЕСЬ.

Шансы есть у всех! Слушаем и рисуем!

6+

Для оформления использовалась творческая работа участницы конкурса 2021 года