В Вологодской области наметился кризис перепроизводства молочной продукции

Фото: Вологодский молочный комбинат, ВКонтакте.

В Вологодской области - кризис перепроизводства молочной продукции. На Вологодском молочном комбинате вынуждены часть зарплаты выдать продукцией – маслом и сыром.

Информация попала в СМИ и в социальные сети. Юридическую и экономическую подоплеку объяснили на предприятии.

«В истории комбината неоднократно практиковалась выдача части заработной платы в натуральной форме, - прокомментировали ситуацию корреспонденту ИА «Вологда Регион» на предприятии. - Согласно частям 1, 2 статьи 131 Трудового кодекса Российской Федерации, выплата заработной платы производится в денежной форме. В соответствии с коллективным договором или трудовым договором по письменному заявлению работника оплата труда может производиться и в иных формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20% от начисленной месячной заработной платы».

По заверениям предприятия, трудовые договоры всех работников предприятия содержат необходимое положение о возможности выдачи части заработной платы (не более 20%) продуктами, если будет письменное заявление работника. В апреле нынешнего года более половины сотрудников Вологодского молкомбината подписали соответствующее согласие и получили часть месячной зарплаты маслом и сыром.

При этом доля выплаты в натуральной форме от средней заработной платы составила всего 2,9%.

"Принятые меры по выдаче молочной продукции работникам в счет заработной платы со стороны ПК «Вологодский молочный комбинат» являются вынужденными в связи со снижением спроса на молочную продукцию и затоваренностью складов предприятия. Но данные действия имеют законные основания", — пояснили на молкомбинате.

В Департаменте сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области подтвердили, что Россия столкнулась с перепроизводством молочной продукции. На конец марта запасы молока и продуктов на его основе поднялись до нового рекорда после 2022 г. – 1,4 миллиона тонн.

Среди причин затоваривания - и большая доля белорусской продукции, и снижение потребления.

Областные чиновники заверяют, что в течение полугода рынок отрегулируется. А «внутреннее потребление» своей продукции убережет от сокращения производства и увольнения сотрудников.