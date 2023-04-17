Птиц в Вологде будут кормить из вендингового аппарата

В Кремлевском саду в Вологде 28 апреля установят первый в городе аппарат для кормления птиц. В полдень состоится праздник, на котором вологжанам расскажут, как и чем кормить птиц правильно. Инициатором установки стала некоммерческая организация ЭкоЛогика.

Председатель Вологодского отделения Союза охраны птиц России Сергей Шадрунов прокомментировал ситуацию: "Кормить уток летом не надо. Они привыкают к тому, что их кормят, становятся зависимыми от человека, не улетают к местам зимовки и зимой их жизнь целиком и полностью зависит от человека.

Птиц, действительно надо правильно подкармливать, но повторюсь, в холодное время года. Не надо диких птиц превращать в игрушку для людей. Такие аппараты хороши, возможно, там, где птицы содержатся в неволе".

Вендинговый аппарат, по уверению производителей, имеют быстрый срок окупаемости - 1-4 месяца. При этом оплата карточкой и невысокая стоимость покупки, всего 10-20 рублей, делают покупку легкой, в результате клиенты не ограничиваются одной порцией корма".