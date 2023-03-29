Школьник провалился под лед в центре Вологды

Фрагмент плаката МЧС.

В Вологде ребенок провалился под лед. На реке Вологде 27 марта возле моста 800-летия случилось ЧП: на лед реки вышли мальчики 11 и 12 лет. Один из них провалился под лед. Как сообщает МЧС по Вологодской области, спасателей вызвали очевидцы. До приезда спасателей ребята смогли самостоятельно выбраться на берег. К счастью, беды не произошло.

Напомним, в прошлом году семилетний мальчик и десятилетняя девочка провалились под лед в Вологде вечером 15 марта возле дома №5 по Набережной VI армии.

Девочку спасли очевидцы происшествия. А мальчика течение утащило под лед, его нашли только спустя два месяца.