Школьники и учителя могут поучаствовать в конкурсе видеороликов

Компания «Национальные проекты» организовала конкурс видеороликов для школьных коллективов Вологодской области. Современное оборудование для оснащения школьного медиацентра, путевку в "Школу телевидения", мастер-класс от профессиональных журналистов, операторов и монтажеров, а также солидные денежные призы, — всё это могут выиграть школьники и педагоги, приславшие видеоролики на конкурс "Моя школа". Анастасия Соколова, директор компании "Национальные проекты", организатор и идейных вдохновитель конкурса, рассказала об истории и предпосылках такого крутого и масштабного мероприятия.

- Анастасия, как появилась идея запустить такой конкурс?

- 2023 год объявлен Президентом Годом наставника и педагога, мы хотели поддержать эту инициативу. Так и родилась идея конкурса!

Всё самое важное начинается в школе. Именно там складывается образ мыслей, формируются принципы и взгляды нового поколения. Поэтому особенно важно не просто рассказывать о школьной жизни, а дать возможность ученикам выразить свой взгляд на место, где проходит основная часть их жизни.

Участвуя в нашем конкурсе, ребята смогут поработать в команде с педагогами, а значит еще больше сплотиться: показать лучшие стороны своего учебного заведения, проявить свою индивидуальность. Каждая школа – уникальна! Уверена, что посмотреть на тот или иной «школьный дом» глазами детей будет интересно не только школьным коллективам, но и родителям, и всем жителям области.

И хотелось бы добавить: современный мир – это огромный поток информации, и не всегда она достоверна и позитивна. Но именно информационное поле формирует мнение общества! Наши дети гораздо современнее, умнее нас, они более продвинутые, чем мы. Многие из них мечтают стать блогерами. Нужно дать им возможность реализовать свой талант! Показать им, как создать качественное видео, замечать положительные моменты и доносить свое позитивное видение до зрителя. Мы готовы помочь воплотить эту мечту! Сегодня это только Вологодская область, а дальше будем вовлекать и другие регионы.

- Почему именно школьники? Как это пересекается с вашей деятельностью?

- Я сама - мама двоих подростков, и знаю, сколько времени дети проводят в школе. Наша компания не первый год занимается оснащением школьных пространств самым лучшим современным оборудованием. Мы создаем новые уникальные пространства для обучения, развития и отдыха. И мы точно знаем - хороший фотоаппарат, ноутбук и другое оборудование сегодня нужны всем, тем более школе! Отсюда и конкурс для школьных коллективов, и главный приз – классное современное оборудование для медиацентра в ней.

Кроме того, я бы хотела, чтобы ребята обратили внимание на лучшее, что есть в их учебных заведениях, и рассказали всей области об этом. Такой живой обмен опытом будет полезен школьным коллективам со всех уголков нашей области!

- Реально такие крутые призы и никакого подвоха?

- Конечно! В каждом своем проекте мы всегда подбираем только первоклассное оборудование, потому что от этого напрямую зависит комфорт и качество обучения наших детей. Компания «Национальные проекты» растет и стоимость призов растет соответственно!

- Как вы относитесь к блогерству и поголовному желанию молодёжи стать частью этой профессии? Вообще считаете ли вы, что это может быть профессией?

- Блогеры — это те, кто создает информационное поле вокруг нас. Безусловно, сегодня блогер — это уже профессия. Но это поле влияет не только нас - взрослых. Наши дети растут, воспринимая всё, что их окружает, поэтому очень важно следить за тем, что у них на экране. С особенным уважением я отношусь к тем блогерам, которые доносят свои мысли без негатива, его сейчас везде хватает. Очень важно формировать у будущего поколения оптимистичный настрой на жизнь! Надеюсь, что наш конкурс внесет свой небольшой вклад в развитие «позитивного блогерства»)

- Какие планы на будущее, будут ли продолжаться подобные активности или это была разовая акция?

- Наша компания уже проводила много различных конкурсов и участвовала в благотворительных акциях. Но такой масштабный конкурс мы проводим впервые. Это новый и важный для нас опыт, и, конечно, мы рады видеть, что наша задумка нашла отклик. Компания «Национальные Проекты» работает на федеральном уровне, даже в самых отдаленных уголках России, поэтому география будущих конкурсов будет только расти!

Так что, друзья, творите, дерзайте, придумывайте, снимайте и отправляйте нам свои работы. Может быть, именно ваш ролик станет победителем – о вас узнает вся Вологодчина, а может и весь мир!

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