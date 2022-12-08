Не только талантливые, но и красивые: необычный дуэт выступит в Вологде

Красота - страшная сила. Фото предоставлено Вологодской областной филармонией.

Одни из самых неординарных пианисток сегодняшнего поколения - дуэт ST-DUO 9 декабря выступит в Вологде. Об этом сообщает пресс-служба областной филармонии.

- Такие красавицы, да еще и талантливые, - пишут поклонники на официальной странице дуэта.

Софья Сахнова родилась и выросла в Воронеже, Антонина Лузько - уроженка Улан-Удэ. Обе девушки — выпускницы Российской академии музыки имени Гнесиных, там же окончили магистратуру. «Мы познакомились, подружились. И тут возникла идея у нашего общего знакомого – сыграть на двух роялях, - рассказывают пианистки. - Мы подумали: «почему нет, надо попробовать». Первым нашим произведением стала сюита из оперы Гершвина «Порги и Бесс». Мы нашли ноты и переделали их. И в итоге получилась концертная сюита для двух роялей и джазового оркестра, которую мы с успехом исполнили в Москве. Все начиналось с того что мы хотели сыграть на двух роялях, а закончилось тем, что нашли произведение сделали из него что-то новое, уникальное от чего все были под большим впечатлением и в восторге». Участницы дуэта - лауреаты всероссийских и международных конкурсов в Италии, Болгарии, Германии и России. Концерты ST-DUO проходили во многих городах России, Европы и Азии. «Сезон 21-22 для нас был невероятно насыщенным. – говорят участницы дуэта. - Мы приняли участие в большом международном фестивале в Дубае. Отметили юбилей дуэта сольным концертом в Рахманиновском зале Московской консерватории. Выступили с сольными концертами в Новосибирске, Красноярске, Перми, Тюмени, Архангельске, Новом Иерусалиме, Краснодаре, Сочи, Москве. Сыграли на фестивале маэстро Дениса Мацуева «Звёзды на Байкале» в Иркутске. Выступили на вручении высшей юридической премии «Фемида» и на церемонии вручении «Ordine della Stella d’Italia”. Получили первую премию в online конкурсе MEDICI INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION 2022 (UK, London). И завершили путешествием по северу России, где сыграли ещё 2 концерта».

Концерт в Вологодской филармонии начнётся с произведений современного мальтийского композитора с русскими корнями Алексея Шора. Далее в программе всем известная классическая музыка: вариации из балета «Раймонда» Глазунова, «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Бородина, «Русский танец» из балета «Лебединое озеро» и «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик», три части из сюиты к кинофильму «Время, вперёд!» Свиридова.

«Не так часто на сцене Вологодской филармонии выступают фортепианные дуэты, поэтому наши слушатели, я уверен, будут очень рады встрече с молодыми талантливыми исполнительницами. Ждем Софью и Антонину уже в эту пятницу!», - рассказал генеральный директор Вологодской филармонии Денис Саничев. Начало концерта в 18 часов.