Театр Вологды ждет подростков на бесплатный курс по драматургии

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Драматургическую лабораторию для подростков откроют в Вологде. О новом проекте объявил «Оккервиль театр». Занятия будут бесплатно проводиться московским драматургом Анной Гейжан.

«Мы приглашаем драматурга из Москвы Анну Гейжан. Она будет учить ребят писать тексты, расскажет о принципах построения драматургических произведений: как рождаются образы персонажей, каким должен быть конфликт пьесы и прочее. На уроках по актерскому мастерству наши ученики представят читку получившихся текстов», – рассказал ИА «Вологда Регион» руководитель «Оккервиль Театра» Николай Смирнов.

К участию в проекте приглашаются подростки от 14 до 18 лет. Прием заявок продлится до 15 марта. Далее будет организован конкурсный отбор. Само обучение пройдет в весенние каникулы – с 27 марта по 1 апреля.

Отметим, что на реализацию проекта «Пере-Сечение» (12+) вологодские театралы получили финансирование Фонда президентских грантов.